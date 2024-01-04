Источник: Ильзат Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат». Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

25-летний Ахметов — уроженец Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», но большую известность получил, выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар». В нынешнем сезоне Ильзат принял участие 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги сейчас возглавляет «Краснодар» — у «быков» 38 очков за 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается «Зенит». В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо», набравшее 32 очка за 18 встреч.