«Краснодар» не продаст Алонсо дешевле, чем за € 1,8 млн — Танака

Руководство футбольного клуба «Краснодар» не планирует расставаться с парагвайским защитником Хуниором Алонсо менее чем за € 1,8 млн, сообщает журналист Лукас Танака на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник также сообщает, что бразильский «Атлетико Минейро» не ведёт переговоры с футболистом, который находится в Белу-Оризонти для решения вопросов, связанных с недвижимостью.

Напомним, ранее появилась информация, что «Васко да Гама» планирует подписать парагвайского защитника, которого «Краснодар» купил у «Атлетико Минейро», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8 млн. При этом и сам футболист хочет покинуть Россию.

В нынешнем сезоне парагвайский защитник сыграл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.