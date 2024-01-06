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«Милан» ведёт переговоры с «Фенербахче» о продаже Крунича

«Милан» ведёт переговоры с «Фенербахче» о продаже Крунича
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Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич может покинуть команду уже в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «Фенербахче» предложили итальянцам € 4 млн за 30-летнего хавбека. Соглашение между клубами пока что не достигнуто, однако вероятность трансфера высока. Босниец не входит в планы «Милана» и будет настаивать на уходе из команды.

Крунич выступает за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «россонери» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8,5 млн.

Ранее стало известно, что нападающий «Милана» Оливье Жиру может покинуть клуб на правах свободного агента.

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