Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что юниорские сборные России по футболу смогут принять участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году.

«В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух. Первый пройдёт в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет, мы ждём подтверждения от УЕФА», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, в прошедшем 2023 году юниорские сборные России поучаствовали в трёх турнирах развития от УЕФА. Один из турниров прошёл в России, в Волгограде. Соревнование впервые в истории проходило в России.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.