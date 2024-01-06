Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году

Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что юниорские сборные России по футболу смогут принять участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году.

«В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух. Первый пройдёт в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет, мы ждём подтверждения от УЕФА», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, в прошедшем 2023 году юниорские сборные России поучаствовали в трёх турнирах развития от УЕФА. Один из турниров прошёл в России, в Волгограде. Соревнование впервые в истории проходило в России.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Максим Митрофанов: даже сотрудники РФС имеют проблемы с визами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android