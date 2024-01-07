Никита Салтыков подписал контракт с «Локомотивом»

Нападающий Никита Салтыков заключил трудовое соглашение с московским «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что клубы согласовали переход игрока за 40 млн рублей с общей суммой трансфера 110 млн рублей, а сам игрок подпишет контракт на четыре года.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Салтыков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.