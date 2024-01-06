«Сантос» арендовал Педриньо у «Локомотива» — Фабио Алейшу

Бразильский «Сантос» арендовал Педро Габриэла у московского «Локомотива» до декабря 2024 года, сообщает журналист Фабио Алейшу.

По информации источника, железнодорожники не будут тратиться на заработную плату игрока, её будет платить «Сантос». При этом контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте».

Затем он перебрался в «РБ Брагантино». Оттуда его отдавали в аренду в «Америку», а осенью 2022 года он перешёл в стан железнодорожников. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер обошёлся «Локомотиву» в € 3,5 млн.