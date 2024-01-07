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«Гавр» благодаря голу Кузяева обыграл «Кан» и прошёл в 1/16 Кубка Франции

«Гавр» благодаря голу Кузяева обыграл «Кан» и прошёл в 1/16 Кубка Франции
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Сегодня, 7 января, проходил матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Гавр» и «Кан». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в городе Гавр, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте отличился нападающий французского «Гавра» Антуан Жужу.

Но на 26-й минуте полузащитник Годсон Кереме после паса Ноэ Лебретона сделал счёт равным.

На 43-й минуте российский полузащитник Далер Кузяев из пределов штрафной вновь вывел «Гавр» вперёд.

Напомним, за «Гавр» выступает россиянин Кузяев, который появился в стартовом составе и забил победный мяч. При этом Далер был заменён на 85-й минуте матча.

Ранее в 1/16 финала Кубка Франции уже прошли «Нант», «Валансьен», «Феньи Ольнуа», «Расинг», «Родез», «Клермон», «Трелисак», «Орлеан», «Париж», «Брест», «Лилль», «Шатору», «Страсбург», «Бордо», «Дюнкерк», «Сошо», «Монпелье», «Ницца», «Ле-Пюи», «Ренн», «Марсель» и «Лион».

Кубок Франции . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
2 : 1
Кан
Кан
1:0 Жужу – 16'     1:1 Кереме – 26'     2:1 Кузяев – 43'    
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2023/2024
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