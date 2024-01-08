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«Палмейрас» нашёл замену Артуру, уходящему в «Зенит»

«Палмейрас» нашёл замену Артуру, уходящему в «Зенит»
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Бразильский «Палмейрас» нашёл замену игроку команды Артуру, который уходит в санкт-петербургский «Зенит», сообщает Egool.

По информации источника, бразильский клуб планирует усилиться футболистом испанского «Бетиса» Луисом Энрике. При этом за игрока также борются «Флуминенсе», «Коринтианс» и «Фламенго», которые уже предложили деньги за аренду футболиста на сезон. Однако испанская команда хочет продать игрока за € 10-12 млн, а не отдавать его в аренду.

Кроме того, «Палмейрас» рассматривается ещё одного футболиста для усиления атаки команды.

Напомним, сообщалось, что «Зенит» заплатит за Артура € 15 млн и € 3 млн в виде бонусов. Также о трансфере сине-бело-голубые могут объявить уже сегодня, 8 января.

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Источник: «Зенит» объявит о трансфере Артура сегодня
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