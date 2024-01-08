Источник: «Зенит» объявит о трансфере Артура сегодня

Нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс всё ближе к переезду в Россию. Уже сегодня, 8 января, «Зенит» должен объявить о подписании бразильского футболиста, информирует журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее бразильские журналисты сообщали, что сумма в € 18 млн за трансфер Артура будет выплачена «Зенитом» по схеме € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов. Также появлялась информация, что сделка может сорваться из-за боязни Артура переезжать в Россию на фоне политической ситуации.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.