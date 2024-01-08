Экс-игрок «Локо» Дюрица рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Бывший защитник московского «Локомотива» и подмосковного «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, почему в своё время не состоялся его переход из «Сатурна» в санкт-петербургский «Зенит».

«Когда у меня оставалось два года по контракту с «Сатурном», меня хотел купить «Зенит». Точную сумму не знаю, но они были готовы отдать за меня что-то в районе 4-6 миллионов долларов или евро. Я сидел с агентом, и «Сатурн» просто отказался меня продавать. Сказали — ты наш лучший защитник и мы не можем тебя сейчас продать», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал до 2016-го. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. После «Локомотива» Дюрица успел поиграть за турецкий «Трабзонспор» и чешскую «Духлу».