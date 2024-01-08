Экс-игрок «Локо» Дюрица рассказал, как нагадил в штаны на тренировке «Сатурна»

Бывший защитник «Локомотива» и «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, как однажды обделался на одной из тренировок подмосковной команды («Сатурна»).

«Работали с Владимиром Вайссом в словацкой «Артмедии». Вместе в 2006 году оказались в «Сатурне». Сильно обрадовался? Конечно, обрадовался, потому что мы долго работали вместе в Словакии. Ещё до Вайсса, когда я только попал в клуб, у нас шёл сбор в Турции. Тогда с нами работал тренер Владимир Шевчук. Было настолько тяжело, что после первой тренировки я вернулся в номер, заплакал и сказал: «Мне вообще не нужны эти деньги, я хочу домой». На первой тренировке «Сатурна» я обделался.

В том смысле, что ничего не получалось на тренировке? Нет, в прямом. На фоне стресса и тяжелейших нагрузок я просто наложил в штаны. Потом бегал в номер, сам это стирал. Первые дни в «Сатурне» было очень тяжело психологически», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал по 2016 год. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. После «Локомотива» Дюрица успел поиграть за турецкий «Трабзонспор» и чешскую «Духлу».