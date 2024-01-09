Сразу три звёздных футболиста могут покинуть Саудовскую Аравию

Сразу три звёздных футболиста хотят прекратить выступать в Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.net.

По данным источника, нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино, полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон и форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема недовольны условиями в Саудовской Аравии.

По данным источника, причинами этого решения являются жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей и проблемы на поле.

Отметим, Фирмино, Хендерсон и Бензема выступают за своих клубы с 2023 года. Их контрактные соглашения с клубами рассчитаны до 2026 года.

Фирмино в нынешнем сезоне провёл 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи. На счету Хендерсона также 19 матчей, в которых он сделал пять результативных передач. Бензема принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 5 результативных передач.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема