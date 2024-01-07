15 звёзд европейского футбола, которым пора в Саудовскую Аравию

Впереди зимнее трансферное окно в Европе. А значит, волна слухов о переезде звёзд в Саудовскую Аравию. Там по-прежнему готовы платить огромные деньги и звать топовых футболистов. Тем более на рынке их не становится меньше.

Предлагаем выбрать, кто, на ваш взгляд, ближе всех к отъезду в Саудовскую Аравию и уже вряд ли способен проявить себя в топ-лиге. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.