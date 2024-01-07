15 звёзд европейского футбола, которым пора в Саудовскую Аравию

Впереди зимнее трансферное окно в Европе. А значит, волна слухов о переезде звёзд в Саудовскую Аравию. Там по-прежнему готовы платить огромные деньги и звать топовых футболистов. Тем более на рынке их не становится меньше.
Предлагаем выбрать, кто, на ваш взгляд, ближе всех к отъезду в Саудовскую Аравию и уже вряд ли способен проявить себя в топ-лиге. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Поль Погба ― 30 лет, «Ювентус»
Будущее Погба зависит от конкретной истории – а именно от срока дисквалификации за применение допинга, который обнаружили в крови хавбека ещё летом. Речь идёт о бане от двух до четырёх лет. И вряд ли получится отделаться условным сроком. Но, если всё в порядке, Поля вряд ли захотят видеть в Италии, учитывая репутацию. В принципе, удивительно, почему чемпион мира до сих пор не уехал в Саудовскую Аравию. Будто бы идеальный путь для человека, который так и не смог реализовать свой потенциал до конца.
Кейлор Навас ― 37 лет, «ПСЖ»
Второй вратарь «ПСЖ» давно раздумывает об уходе. Шансов пробиться в основу почти нет, а интерес разных клубов имеется. Зовут в Англию – в «Ноттингем Форрест», якобы агенты игрока даже предлагали клиента «Реалу». Но в Мадриде отказались. А если Кейлор хочет получить стабильную игровую практику, то у него два пути: ехать в европейский середняк, а может, даже аутсайдер, или в Саудовскую Аравию. Второй вариант будто бы предпочтительнее.
Эрик Шупо-Мотинг ― 34 года, «Бавария»
В этом сезоне камерунец потерял место в составе и, по данным немецкой прессы, недоволен своей ролью в клубе. Поэтому логичны разговоры о скором уходе. Вряд ли у Эрика получится вытеснить из состава Гарри Кейна. А ждать шанса уже не позволяет возраст. Сообщалось об интересе со стороны «МЮ», но более вероятным сценарием видится переезд в Саудовскую Аравию.
Роберт Левандовски — 35 лет, «Барселона»
В Каталонию приехал Витор Роке, а значит, можно забыть про временный вариант в лице Левандовского. Не сказать, что поляк в «Барсе» провалился, но и особых восторгов не вызвал. В медиа сообщалось, что с ним готовы расстаться уже летом 2024 года. И якобы даже попросили агентов подыскать новый клуб на Востоке. Саудовская Аравия – рабочий вариант для Роберта. Топовые нападающие, как выяснилось, охотно едут туда на закате карьеры.
Алекс Сандро ― 32 года, «Ювентус»
Защитник выступает за «Юве» с 2015 года, и, судя по всему, это его последний сезон в Турине. Клуб недоволен частыми травмами игрока, из-за них них бразилец потерял место в основе. Поэтому новый контакт, судя по данным итальянской прессы, ему не предложат. Значит, лучший вариант – поехать в Саудовскую Аравию. Там солидная зарплата и стабильная практика. Главное, чтобы со здоровьем всё было в порядке.
Лука Модрич — 38 лет, «Реал»
Хорват ещё летом имел шикарное предложение из Саудовской Аравии, но продлил контракт на сезон с «Реалом». Ожидалось, что Лука останется важным игроком команды, но Анчелотти всё чаще усаживает лидера на скамейку. Не самые частые выходы в старте вряд ли устраивают футболиста, который рассчитывает на стабильную практику. В испанских медиа уже пролетела информация: «Реал» не собирается предлагать Модричу новое соглашение. Так что не исключено, что уже зимой полузащитник сменит лигу. Тем более так категорично о Саудовской Аравии, как Тони Кроос, он не высказывался.
Жоржиньо — 32 года, «Арсенал»
В «Челси» вместе с Канте он был великолепен. Помог выиграть Лигу чемпионов. Но затем случился переход в «Арсенал», где итальянец неожиданно сдулся. В нынешнем сезоне с приходом Деклана Райса экс-лидер сборной Италии совсем плох – всего 18 матчей во всех турнирах. Порой его заменяет даже Кай Хаверц. Контракт полузащитника заканчивается летом. И «Арсенал» вроде бы готов отпустить его уже зимой. Говорили про интерес «Барселоны», но всё заглохло. А заработать денег в Саудовской Аравии – вполне позитивная история.
Тьяго Алькантара — 32 года, «Ливерпуль»
Главная проблема полузащитника после переезда в Англию – травмы. «Ливерпуль» явно ждал большего, подписывая игрока сборной Испании. Но получил только два более-менее внятных сезона. В прошлом розыгрыше АПЛ Тьяго вышел всего в 18 матчах. В нынешнем – 0. Проблема с бедром по сути поставила крест на дальнейшей европейской карьере. Сообщалось, что Алькантара может уехать в Турцию, но англичане его не отпускали. Теперь же, судя по всему, понятно, что будущее – только на Ближнем Востоке. Так что контракт с клубом из Саудовской Аравии точно не худший вариант.
Каземиро — 31 год, «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник выпал из состава «МЮ», в том числе из-за травм. Поэтому уже зимой агенты подыскивают ему новый клуб. Основной претендент – «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду. Якобы агент уже провёл переговоры с саудовцами, но теперь решение за «МЮ». Англичане вряд ли будут против. Так что Каземиро в случае солидного предложения – один из главных кандидатов на скорый отъезд на Ближний Восток.
Рафаэль Варан — 30 лет, «Манчестер Юнайтед»
В этом сезоне француз выпал из основы. И нет особых надежд на возвращение. Бонусом к неудачам идут травмы, которые стали частью британского образа Варана. В «МЮ» не скрывают, что готовы расстаться с Рафаэлем. Но нужно соответствующее предложение. На родине защитника ждёт «Ланс». Есть интерес и из Саудовской Аравии. Но пока чемпион мира всем отказывает. Возможно, это всего лишь вопрос зарплаты.
Марко Ройс ― 34 года, «Боруссия»
Несмотря на бодрое начало сезона, актуальный статус Ройса – конфликтный. Bild сообщил, что у легенды «Боруссии» напряжённые отношения с Эдином Терзичем. Из-за чего в декабре главный тренер даже сократил количество игрового времени клубной легенды. Неизвестно, удалось ли разрешить ситуацию, но сообщалось, что у Марко давно есть предложение из Саудовской Аравии. Он его ещё не принял. Но все шансы на это есть.
Мемфис Депай — 29 лет, «Атлетико»
Всю карьеру Депай только и делает, что пытается выйти на самый высокий уровень. А болельщики ждут, что прорыв вот-вот должен случиться. Но за 29 этого так и не произошло. Последний год Мемфис играет в «Атлетико», однако в Мадриде так и не стал значимой фигурой. В нынешнем сезоне у него всего 12 матчей и два гола во всех турнирах. Может, уже пора смириться и уехать на заработки? Ещё пять-шесть лет карьеры у голландца есть. Это отличная возможность заработать на безбедную старость себе и будущим поколениям.
Ренату Саншеш ― 26 лет, «Рома»
Даже не верится, что этот самый парень зажёг в далёком 2016-м на Евро. Но с тех пор его карьера – хронология падения. Причём в основном в больших клубах. Последние полгода Саншеш выступал на правах аренды за «Рому» – и это полный провал. Зимой Ренату должен вернуться в «ПСЖ», которому не нужен. А это означает новую аренду. Изначально сообщалось об интересе из Турции. Но почему бы не рвануть в Саудовскую Аравию? Поменьше критики и самого футбола.
Стефан де Врей — 31 год, «Интер»
Ключевой защитник «Интера» последних лет в этом сезоне не так эффективен. Всему виной и периодические травмы, и просто плохая форма. Не исключено, что это временный спад, но долгое время поддерживать форму способны лишь единицы. Так что, возможно, миланцам стоит обновить оборону за счёт более молодого игрока, а де Врея отправить на заслуженную пенсию в Саудовскую Аравию.
Клеман Лангле — 28 лет, «Астон Вилла»
Ожидалось, что француз сможет перезапустить карьеру в «Астон Вилле», куда на правах аренды он перешёл летом. Но итог – всего восемь матчей во всех турнирах. Права на Лангле всё ещё принадлежат «Барселоне», которая, похоже, уже устала отправлять игрока во временные командировки. Сообщалось, что «Лион» хочет выкупить права на защитника, но до конкретики не дошло. Похоже, самое время ехать в Саудовскую Аравию. Шансов вернуться на уровень европейских топов в таком возрасте не очень много.