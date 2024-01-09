Александр Канищев: «Зенит» попал в зависимость от бразильцев — это уже вредит

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о большом количестве бразильских футболистов в стане сине-бело-голубых.

«Зенит» поставил себя в зависимость от бразильцев. Своих нет, они в глубоком запасе и не имеют никакой игровой практики, включения в игру «Зенита». Поэтому им приходится покупать именно бразильцев, потому что они там хоть как-то друг друга понимают. «Зенит» уже попал в зависимость, поэтому ещё какое-то время это будет продолжаться.

Работа с бразильским рынком — это ещё и бизнес для тех, кто этим занимается. Хорошие комиссионные, откаты и так далее. Это же не просто так, всё о футболе. Выгодно и интересно этим заниматься — зачем останавливаться, когда идёт? Это уже вредит, вредит петербургской школе футбола. Нашим футболистам нет места на поле, потому что бразильцы объективно сильнее. Семак и Медведев, их присутствие в клубе зависимо от результата. Надо давать результат, поэтому необходимы более качественные футболисты. В «Зените» таких россиян нет сегодня», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.