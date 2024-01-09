«Ты так и будешь страдать ерундой?» Скоулз резко отреагировал на фото Лингарда в соцсетях

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оставил гневный комментарий под фотографией другого экс-игрока «красных дьяволов» Джесси Лингарда, на которой он занимается в тренажёрном зале.

«Ты так и будешь страдать ерундой в зале или всё-таки начнёшь играть в футбол?» — написал Скоулз в социальной сети.

Напомним, 31-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он являлся игроком «красных дьяволов» до лета 2022 года. За этот период он принял участие в 232 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 21 результативной передачей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лингард предложил свои услуги каталонской «Барселоне». На протяжении последнего месяца англичанин поддерживал форму, тренируясь с саудовским «Аль-Иттифаком».