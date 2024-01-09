Находящийся без клуба Джесси Лингард предложил свои услуги «Барселоне»

Представители атакующего полузащитника Джесси Лингарда, с лета находящегося без клуба, предложили его услуги каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители 31-летнего футболиста считают, что для сине-гранатовых будет выгодным подписать Лингарда, поскольку за него не нужно будет платить деньги другим клубам, что важно для них из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Кроме того, игрок рассчитывает на заработную плату в размере € 2 млн в год, что также не является препятствием для соблюдения клубных ограничений в плане финансового аспекта.

Напомним, последним клубом Лингарда стал английский «Ноттингем Форрест», за который он выступал в сезоне-2022/2023. В течение последнего месяца полузащитник поддерживал форму, тренируясь с саудовским «Аль-Иттифаком».

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