«Сочи» согласовал аренду с правом выкупа венесуэльского форварда Гуарирапы

Футбольный клуб «Сочи» договорился об аренде венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Каракаса». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сочинский клуб арендует венесуэльского нападающего с правом выкупа. Игроку осталось только пройти медицинское обследование перед заключением сделки.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Сочи» ведёт переговоры по Гуарирапе. В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего венесуэльца в € 400 тыс. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы, также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды.