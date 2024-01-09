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«Сочи» согласовал аренду с правом выкупа венесуэльского форварда Гуарирапы

«Сочи» согласовал аренду с правом выкупа венесуэльского форварда Гуарирапы
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Футбольный клуб «Сочи» договорился об аренде венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Каракаса». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сочинский клуб арендует венесуэльского нападающего с правом выкупа. Игроку осталось только пройти медицинское обследование перед заключением сделки.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Сочи» ведёт переговоры по Гуарирапе. В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего венесуэльца в € 400 тыс. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы, также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды.

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Источник: «Сочи» подпишет футболиста сборной Армении
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