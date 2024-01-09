Источник: «Сочи» подпишет футболиста сборной Армении

Полузащитник сборной Армении и «Пюника» Ованес Арутюнян станет футболистом российского футбольного клуба «Сочи». Трансфер будет завершён в ближайшие несколько дней, информирует журналист Грач Хачатрян со ссылкой на сведения AFG.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник демонстрирует результативную игру. За 22 матча во всех турнирах за «Пюник» он забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Арутюнян выступает на позиции центрального полузащитника, также может сыграть в опорной зоне или ближе к атаке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

За сборную Армении Арутюнян дебютировал весной 2022 года. С тех пор он провёл за национальную команду девять матчей.