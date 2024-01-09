«Спартак» интересуется игроком «Милана» Круничем — Calciomercato

Московский «Спартак» интересуется полузащитником итальянского «Милана» Раде Круничем, сообщает Calciomercato.

По информации источника, московская команда предложит за боснийского полузащитника € 5 млн плюс бонусы. Ранее сообщалось, что Крунич перейдёт в турецкий «Фенербахче» за € 4 млн, так как 30-летний футболист не нужен итальянскому «Милану».

Крунич перебрался в «Милан» летом 2019 года из «Эмполи», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8,6 млн. В нынешнем сезоне босниец сыграл за миланцев 14 матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился. Нынешняя стоимость полузащитника составляет € 8,5 млн, а контракт с «россонери» рассчитан до лета 2025 года.

При этом Крунич сыграл 32 игры за сборную Боснии и Герцеговины, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.