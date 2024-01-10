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Бубнов: ЦСКА необходим забивной форвард в помощь Чалову

Бубнов: ЦСКА необходим забивной форвард в помощь Чалову
Фёдор Чалов
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансферном окне для московского ЦСКА. Эксперт назвал позиции в составе армейцев, которые можно было бы усилить.

«У ЦСКА полный порядок в обороне, а вот забивной форвард в помощь Чалову необходим. В компанию к Облякову и Файзуллаеву нужно купить креативного полузащитника для организации атак», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 28 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона ЦСКА на своём поле встретится с «Оренбургом» в начале марта.

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