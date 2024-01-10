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Защитник ЦСКА Вадим Карпов не поедет на сборы с командой

Защитник ЦСКА Вадим Карпов не поедет на сборы с командой
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника ЦСКА Вадима Карпова, рассказал, что футболист не поедет на сборы с командой.

«Вадим Карпов на сборы с ЦСКА не поедет. Аренда? Рассматриваем любые варианты. Как будет конкретика, будем смотреть», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первую половину текущего сезона 21-летний Вадим Карпов провёл в «Уфе», выступая на правах аренды. В нынешнем сезоне Леон Второй лиги он провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.

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