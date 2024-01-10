Глава Суперлиги Рейхарт: у всех матчей турнира будет бесплатный доступ для зрителя

Бернд Рейхарт, являющийся генеральным директором компании A22 Sports Management, основанной для спонсирования и содействия созданию Суперлиги, рассказал, что матчи турнира планируют показывать бесплатно на собственной платформе.

«Все матчи Суперлиги будут предлагаться по всему миру на собственной платформе с бесплатным доступом. Это определённая модель идеи, а не временное решение», — приводит слова Рейхарта издание Mundo Deportivo.

Напомним, в конце декабря Бернд Рейхарт заявил, что Суперлига с лёгкостью наберёт 64 клуба, чтобы реализовать проект. Ранее стало известно, что Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Организаторы хотят качественно подготовиться к созданию турнира, на что уйдёт, по меньшей мере, ещё полтора года.