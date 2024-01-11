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«Бенфика» обыграла «Брагу» в Кубке Португалии, экс-игрок «Локомотива» забил в свои ворота

Закончился матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Брагу». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт на восьмой минуте открыли гости – автогол забил экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. К перерыву «Бенфика» успела выйти вперёд: на 42-й минуте счёт сравнял полузащитник хозяев Рафаэл Силва, через три минуты забил бразильский форвард «Бенфики» Артур Кабрал.

В начале второго тайма на 49-й минуте Родриго Саласар из «Браги» снова восстановил паритет. Но на 70-й защитник «Бенфики» Фредрик Эурснес сделал счёт окончательным – 3:2.

Таким образом, «Бенфика» одержала уже шестую победу подряд во всех турнирах.

В следующем матче «Бенфика» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии встретится с «Риу Аве», а «Брага» проведёт выездной матч с «Порту». Матчи пройдут 14 января.