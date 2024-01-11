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Анчелотти: Кепа не виноват в пропущенных голах в игре с «Атлетико»

Анчелотти: Кепа не виноват в пропущенных голах в игре с «Атлетико»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре голкипера команды Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (5:3).

«Кепа провёл хорошую игру. Он вряд ли мог выручить нас при первых двух голах, а в эпизоде с третьим мячом, возможно, ему помешал прыжок Мораты… Посмотрим, кто сыграет в финале. У нас не так много вариантов — либо Лунин, либо Кепа», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

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В текущем сезоне Кепа выступает за «Реал» на правах годичной аренды. Голкипер провёл за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Свой следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 14 января. Команда Анчелотти в Саудовской Аравии сразится в финальной игре за Суперкубок Испании. «Сливочным» будет противостоять победитель пары «Барселона» — «Осасуна».

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