Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в ярком матче с «Атлетико» в Суперкубке Испании

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в ярком матче с «Атлетико» в Суперкубке Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (5:3). Отметим, победный гол «Реал» забил на 116-й минуте.

«Думаю, это был открытый матч, со своей стороны мы боролись с давлением соперника. «Атлетико» играл очень хорошо, как и мы, это был зрелищный матч, мы выиграли его, потому что во втором тайме у нас было больше энергии, но «Атлетико» дорого нам обошёлся. Мы старались высоко прессинговать, они хорошо вышли и забили два гола, но мы были очень эффективны в атаке», — приводит слова Анчелотти Marca.

В финальном матче турнира «Реал» встретится с победителем пары «Барселона» — «Осасуна», чей матч состоится 11 января.

Материалы по теме
Вау, мы это видели! «Реал» и «Атлетико» выдали главный триллер зимы
Вау, мы это видели! «Реал» и «Атлетико» выдали главный триллер зимы
Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6'     1:1 Рюдигер – 20'     2:1 Менди – 29'     2:2 Гризманн – 37'     2:3 Рюдигер – 78'     3:3 Карвахаль – 85'     4:3 Савич – 116'     5:3 Диас – 120+2'    

Испанские болельщики веселятся в фонтане:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android