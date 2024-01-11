Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в ярком матче с «Атлетико» в Суперкубке Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (5:3). Отметим, победный гол «Реал» забил на 116-й минуте.
«Думаю, это был открытый матч, со своей стороны мы боролись с давлением соперника. «Атлетико» играл очень хорошо, как и мы, это был зрелищный матч, мы выиграли его, потому что во втором тайме у нас было больше энергии, но «Атлетико» дорого нам обошёлся. Мы старались высоко прессинговать, они хорошо вышли и забили два гола, но мы были очень эффективны в атаке», — приводит слова Анчелотти Marca.
В финальном матче турнира «Реал» встретится с победителем пары «Барселона» — «Осасуна», чей матч состоится 11 января.
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Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6' 1:1 Рюдигер – 20' 2:1 Менди – 29' 2:2 Гризманн – 37' 2:3 Рюдигер – 78' 3:3 Карвахаль – 85' 4:3 Савич – 116' 5:3 Диас – 120+2'
Испанские болельщики веселятся в фонтане:
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