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В «Зените» рассказали, когда Вендел пройдёт медобследование

В «Зените» рассказали, когда Вендел пройдёт медобследование
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел будет проходить медицинский осмотр.

«Вендел пройдёт медобследование во время первого сбора», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Клаудиньо же провёл за команду 25 игр, где отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Зенит» находится на втором месте с 36 очками и является главным преследователем лидера чемпионата – «Краснодара», у которого 38 очков.

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