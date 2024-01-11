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Футболисты «Зенита» приступили к прохождению медосмотра

Футболисты «Зенита» приступили к прохождению медосмотра
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила о начале прохождения футболистами сине-бело-голубых медицинского осмотра после возвращения из отпуска.

Сообщается, что в течение трёх дней игроки «Зенита» будут проходить осмотры у различных врачей и выполнять специальные тесты на беговой дорожке. 14 января команда отправится в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на тренировочные сборы.

В рамках первого сбора соперниками «Зенита» станут «Динамо» из Самарканда, южнокорейский «Чонбук», екатеринбургский «Урал» и саудовский «Аль-Фатех».

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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