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Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за трансфер Крунича

Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за трансфер Крунича
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Итальянский «Милан» и турецкий «Фенербахче» сегодня оформили окончательный трансфер полузащитника Раде Крунича, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Стамбула заплатит за переход боснийца 3 млн фиксированной части плюс 1-1,5 млн в качестве бонусов. В течении дня Крунич прибудет в Турцию, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт.

Крунич защищает цвета «Милана» с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость хавбека составляет € 8,5 млн.

За национальную команду Боснии и Герцеговины Крунич провёл 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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