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Гвардиола — о матче с «Ньюкаслом»: Де Брёйне готов к игре с первых минут, Холанд не выйдет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии нескольких основных игроков «горожан» перед грядущим матчем 21-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом», который состоится завтра, 13 января.

«Кевин Де Брёйне готов выйти в стартовом составе, и я вижу, что он очень хорош. Джек Грилиш приболел, но надеюсь, сегодня он вернётся в строй. Однако Холанд и Стоунз не смогут принять участия в матче», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

В начале декабря минувшего года Холанд получил стрессовый перелом стопы. В свою очередь, Стоунз был заменён из-за повреждения на 43-й минуте матча 19-го тура АПЛ с «Эвертоном».