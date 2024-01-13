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Вратарь ЦСКА и сборной Сирии: для американцев жаловаться друг на друга — нормально

Вратарь ЦСКА и сборной Сирии: для американцев жаловаться друг на друга — нормально
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Вратарь молодёжной команды московского ЦСКА и сборной Сирии Максим Сарраф рассказал о жизни в детстве в американском штате Калифорния.

«Мы не собирались оставаться насовсем. Родители не работали в Штатах, жили на деньги от московских салонов красоты. Папа постоянно уезжал в Россию, чтобы контролировать бизнес. Мы жили на две страны, но потом родители решили вернуться. В Калифорнии действительно было так круто? Во многом. Но одну особенность не очень понимал. Не такой сплочённый и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для американцев — нормально», — приводит слова Саррафа Sport24.

18-летний голкипер молодёжной команды ЦСКА Максим Сарраф выступит на Кубке Азии в составе сборной Сирии. Футболист армейцев имеет возможность выступать за национальную команду этой страны благодаря сирийскому происхождению своего отца. Детство Максима прошло в Российской Федерации, за исключением одного года жизни в США.

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