«Дайте Царю поработать!» Ловчев оценил назначение Тихонова и высказался о Мостовом

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского «Енисея» и высказался об Александре Мостовом, который может присоединиться к тренерскому штабу Тихонова.

«Андрей хочет работать, он уже был в «Енисее», о нём там осталось хорошее мнение. Важно, что с ним команда добивалась определённого результата — Красноярск был в одном шаге от выхода в РПЛ при Тихонове, но не вышел, по-моему, только по результатам стыков с «Арсеналом», при этом по разнице мячей, по-моему, не уступил, а проиграл только из-за выездного гола Тулы.

Хотелось бы, конечно, и на Мостового посмотреть, чтобы оказаться уже на его месте критикующего тренеров, но, видимо, скоро и час Сани настанет. Предстоит применить знания на практике. В общем — дайте Царю поработать!» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.