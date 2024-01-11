«Будем играть только на победу!» Первое интервью с Андреем Тихоновым после назначения

Легенда российского футбола Андрей Тихонов возвращается из кресла ТВ-эксперта на тренерскую скамейку. Восьмикратный чемпион страны повторно в руководящей практике принял красноярский «Енисей». Первое экспресс-интервью в новом-старом статусе — «Чемпионату».

— Насколько неожиданным для вас оказалось возвращение к тренерской практике после более чем двухлетней паузы?

— Действительно неожиданным. Всё решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал — что, чего, как — и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать. Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нём. Считаю, что в 2016-2017 годах мы проделали большую работу с «Енисеем». Тогда команда по спортивному принципу вылетела во Вторую лигу, но губернатор решил оставить её (Красноярск занял место в ФНЛ отказавшейся от повышения «Смены». — Прим. «Чемпионата»). Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры. Да, не получилось выйти в Премьер-Лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по-футбольному ещё не готовы к этому и не справились. Но мы старались. В том числе и поэтому я принял приглашение «Енисея». Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают.

— Внимательно следили за Первой лигой в последнее время?

— Следил, но не настолько пристально. Всё-таки работал на телевидении, и больше упор был на РПЛ. Но те матчи, которые транслировали, местами смотрел. В том числе и с участием «Енисея».

— Из обоймы-2016/2017 кто-то остался в команде?

— Остались Егор Иванов, капитан, и Ломакин. Ланин ещё был, пока не ушёл в «Черноморец». В остальном команда новая. По сравнению с 2017-м состав процентов на 90 изменился.

— Зимой состав ощутимо изменится поимённо?

— На данный момент «Енисей» потерял двух сильных футболистов — Ланина и Глушкова. Один — центральный полузащитник, от которого зависело не всё, но бо́льшая часть созидательной игры. Другой — атакующий полузащитник. Футболистов с такой техникой и работой с мячом сейчас во всей лиге мало. Понять ребят можно: после первой части сезона команда осталась без тренера, они не знали, что будет, кто будет. Находились в «подвешенном» состоянии, и тут поступили предложения. Конечно, Ланин с Глушковым ушли не бесплатно — клуб получил за них компенсацию. Но всё равно для Красноярска это большие потери.

Андрей Тихонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как будете компенсировать?

— Команда у нас всё равно хорошая, играет в футбол. Надо работать, смотреть. Усиливаться, если будет такая возможность. Если нет — работать с теми футболистами, которые есть, привлекать молодёжь. Губернатор поставил цель продвигать своих воспитанников. В команде уже есть молодые игроки, но будем брать на сборы ребят из «Енисея-2», смотреть на перспективу. Шанс будет у всех.

— А что насчёт турнирных задач?

— Вы сами прекрасно понимаете: там собрана команда, плюс мы — нужно будет выигрывать. Обычно все говорят: «Мы ставим задачу выйти в Премьер-Лигу». А потом после 10-го тура команда на третьем с конца месте. Ну и какая тут РПЛ, правильно? Задача — выигрывать, показывать хороший футбол. Какая задача, например, могла быть в 2016 году, когда «Енисей» фактически вылетел во Вторую лигу и команду собирали с миру по нитке? Тем не менее мы добрались до переходного турнира. Так и сейчас вряд ли разумно сразу обозначать максимальные цели. Если у «Торпедо» огромнейший бюджет — в два-три раза больше, чем у остальных — там, понятно, автоматически ставят большие задачи. А «Енисей» сейчас идёт в четырёх очках от зоны вылета. За один круг отыграть такой отрыв от лидеров практически невозможно. Тем более теряя основных футболистов. Поэтому сейчас задача — радовать болельщиков победами и стремиться подняться как можно выше. Конечно же, с прицелом на будущий год. Но шансы всегда есть, и мы будем играть только на победу. Футбол — такая вещь: иногда команды ставят задачи с огромными бюджетами и не выполняют их, а клубы со средними бюджетами доходят до хороших мест, когда от них этого никто не ожидал.