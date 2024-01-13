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Эмери — о трансферах: «Астон Вилла» будет строго соблюдать правила финансового фэйр-плей

Эмери — о трансферах: «Астон Вилла» будет строго соблюдать правила финансового фэйр-плей
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос, планирует ли бирмингемский клуб продавать футболистов грядущим летом.

«Мы собираемся действовать, строго соблюдая правила финансового фэйр-плей. Однако мы должны быть уверены, что не потеряем наш командный потенциал, даже если нам придётся продать некоторых игроков», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, на текущий момент у «Астон Виллы» отрицательный трансферный баланс. Клуб имеет убыток в размере € 60 млн.

После 20 туров чемпионата Англии подопечные Эмери набрали 42 очка и на текущий момент занимают второе место. На первой строчке расположился «Ливерпуль», который после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 45 очков.

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