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Унаи Эмери — лучший тренер АПЛ в декабре

Унаи Эмери — лучший тренер АПЛ в декабре
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Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В борьбе за награду испанский специалист опередил таких тренеров, как Андони Ираола («Борнмут»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Юрген Клопп («Ливерпуль»). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», набравший 45 очков после 20 туров. На второй строчке располагается «Астон Вилла» Унаи Эмери, уступающая мерсисайдцам три очка. Бирмингемский клуб бывший тренер «Спартака» возглавил в октябре 2022 года. По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» заняла седьмое место, квалифицировавшись в Лигу конференций.

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