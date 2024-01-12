Унаи Эмери — лучший тренер АПЛ в декабре

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В борьбе за награду испанский специалист опередил таких тренеров, как Андони Ираола («Борнмут»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Юрген Клопп («Ливерпуль»). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», набравший 45 очков после 20 туров. На второй строчке располагается «Астон Вилла» Унаи Эмери, уступающая мерсисайдцам три очка. Бирмингемский клуб бывший тренер «Спартака» возглавил в октябре 2022 года. По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» заняла седьмое место, квалифицировавшись в Лигу конференций.