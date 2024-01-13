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«Зенит» может вернуть Адамова из «Оренбурга» в связи с возможным уходом Кругового

«Зенит» может вернуть Адамова из «Оренбурга» в связи с возможным уходом Кругового
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Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть договор аренды с «Оренбургом» по 24-летнему защитнику Арсену Адамову из-за возможного перехода Данилы Кругового из стана петербуржцев в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, такая опция есть в контракте «Зенита» с «Оренбургом». Как сообщает журналист, Круговой хочет доиграть сезон в «Зените», но с высокой долей вероятности до лета его переведут во вторую команду.

Ранее сообщалось, что Данил Круговой перейдёт в ЦСКА летом 2024 года в статусе свободного агента, когда у него завершится срок контракта с «Зенитом». По информации источника, соглашение футболиста с ЦСКА будет рассчитано на пять лет.

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