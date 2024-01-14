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В «Зените» ответили, приехал ли Вендел на сбор команды в Абу-Даби

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, присоединился ли бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел к команде на тренировочном сборе в Абу-Даби. Напомним, первый сбор «Зенита» проходит с 14 по 29 января.

«Вендел уже на месте сбора команды и примет участие в первой тренировке «Зенита», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Вендел провёл 16 матчей в составе санкт-петербургского «Зенита», в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, бразильский полузащитник провёл два матча за команду в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями.

В данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.