Ярошик: хочу быть тренером, поэтому поехал в Россию в не лучшее время для чеха

Бывший тренер «Оренбурга», чешский специалист Иржи Ярошик заявил, что готов снова работать, и ответил на вопрос, поступали ли ему предложения из России.

«Конечно, я готов снова начать работать. Рассматриваю разные возможности для этого. Не хочу раскрывать детали. Если вдруг не получится найти работу, пойду на стажировку. Это ведь тоже хорошо для набора опыта.

Из России предложений не было. Готов ли я? Не могу говорить «нет», потому что я был в «Оренбурге», когда, может быть, не лучшее время для чеха ехать в Россию. Но это работа, я футбольный тренер, поэтому я согласился. И сейчас, если будет интересное предложение из России, буду рассматривать», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.