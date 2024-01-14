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Экс-игрок ЦСКА Ярошик — о возможной работе с Федотовым: хочу идти своей дорогой

Экс-игрок ЦСКА Ярошик — о возможной работе с Федотовым: хочу идти своей дорогой
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Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможной работе в тренерском штабе нынешнего главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Потенциальная работа в штабе Федотова в ЦСКА? Ха-ха! Даже не знаю. У него есть свои помощники, люди, которых он хорошо знает. Они понимают, что и как надо делать, как работать. Я хочу идти своей дорогой, быть главным тренером», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограсия. При Ярошике оренбуржцы сыграли семь матчей, одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли пять матчей.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 20 матчей.

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