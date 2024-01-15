Сергей Семак объяснил, зачем «Зенит» приобрел Ильзата Ахметова из «Краснодара»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил трансфер полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в стан сине-бело-голубых.

«Что касается Ильзата Ахметова, то мы давно за ним наблюдаем. У него истекал контракт, и была определённая сумма для самовыкупа. Мы воспользовались этим пунктом и подписали игрока. Он может выступать и в центре поля, и на фланге — у него есть опыт выступления на разных позициях. Это игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом. Учитывая определённые сложности, которые у нас есть с игроками с российскими паспортами, это хорошее приобретение. То же самое касается и экономической составляющей — это очень выгодный вариант для нашего клуба», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» за € 850 тыс. 26-летний хавбек подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.