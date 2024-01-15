Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол «Барселоне» в стиле Роналду

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал празднование гола в ворота «Браселоны» в финале Суперкубка Испании. Напомним, бразилец отпраздновал мяч в стиле Криштиану Роналду.

«Я отпраздновал гол в стиле «сиу» в честь Роналду. Он мой кумир. Я очень доволен этой командой, мы делаем особенные вещи в «Реале», и саудовцы всегда показывают мне свою любовь», — приводит слова Винисиуса известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

Напомним, уже на седьмой минуте встречи Винисиус Жуниор открыл счёт в матче и вывел «сливочных» вперёд. Свой первый гол бразильский вингер «Реала» отпраздновал в стиле легенды мадридского клуба Криштиану Роналду, повторив его знаменитую позу и прыжок с криком.