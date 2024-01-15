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Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после разгромной победы над «Барселоной» в финальном матче Суперкубка Испании отметился невероятный достижением.

Функционер выиграл с командой свой 33-й трофей, став самым титулованным президентом в истории мадридского клуба, обойдя Сантьяго Бернабеу, на счету которого было 32 трофея.

Напомним, команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

У «Реала» хет-триком отметился Винисиус, ещё один гол в активе Родриго. Единственный мяч за «Барселону» заюил Роберт Левандовски.

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