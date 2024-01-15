Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Тихонов: «Енисей» не располагает большим бюджетом, а вы о покупках говорите

Андрей Тихонов: «Енисей» не располагает большим бюджетом, а вы о покупках говорите
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о бюджете красноярского клуба.

«Никто не обещал золотых гор. Люди просто переживают за «Енисей». Не надо ждать, что сейчас свалилось что-то огромное», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Тихонов работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил в «Енисее». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом красноярская команда в этом сезоне дошла до пятого раунда Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.

Материалы по теме
Гендиректор «Енисея» Федосеев раскрыл детали контракта с Андреем Тихоновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android