Андрей Тихонов: «Енисей» не располагает большим бюджетом, а вы о покупках говорите

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о бюджете красноярского клуба.

«Никто не обещал золотых гор. Люди просто переживают за «Енисей». Не надо ждать, что сейчас свалилось что-то огромное», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Тихонов работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил в «Енисее». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом красноярская команда в этом сезоне дошла до пятого раунда Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.