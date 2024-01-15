Андрей Тихонов рассказал о задачах «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, какие задачи стоят перед красноярским клубом.

«Мы с Аленичевым общались. У него больше информации, что происходит вне футбола в Красноярске. Есть ещё друзья, которые могут поспособствовать. Мы с Дмитрием на связи.

Задача — выиграть как можно больше матчей и подготовиться к следующему сезону. Нужно разговаривать с футболистами, у которых заканчиваются контракты», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Тихонов работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил в «Енисее». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом красноярская команда в этом сезоне дошла до пятого раунда Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.