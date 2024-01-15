Сенегал — Гамбия: Пап Гейе с передачи Мане вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 15 января, проходит матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Сенегала и Гамбии. Команды играют на стадионе «Стад Шарль Конан Банни». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Окко.
Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Сенегал
Перерыв
1 : 0
Гамбия
1:0 Гейе – 4'
Удаления: нет / Адамс – 45+8'
В самом начале матча, на четвёртой минуте, Пап Гейе с передачи Садио Мане открыл счёт в матче и вывел «Сенегал» вперёд в данной встрече — 1:0.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.
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