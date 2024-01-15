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Власти Турции депортировали израильского игрока «Антальяспора» из-за празднования

Власти Турции депортировали израильского игрока «Антальяспора» из-за празднования
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Власти Турции депортировали израильского игрока «Антальяспора» Сагива Ехезкеля из-за празднования гола во время матча 20-го тура Суперлиги с «Трабзонспором» (1:1). За футболистом прибыл частный самолёт из Израиля, сообщает TRT Spor.

Напомним, Ехезкель забил гол в матче чемпионата, а потом показал повязку с надписью «100 дней. 7.10» и звездой Давида. Сразу после окончания игры Сагива отстранили из команды, а также глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что было возбуждено уголовное дело и игрока задержали, однако вскоре выпустили из-под стражи.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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