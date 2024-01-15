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Отстранённый игрок «Антальяспора» объяснил свой жест в поддержку операции Израиля в Газе

Отстранённый игрок «Антальяспора» объяснил свой жест в поддержку операции Израиля в Газе
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Израильский футболист турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель высказался по поводу того, что показал жест в поддержку операции в Газе в конфликте с Палестиной после забитого гола в матче турецкой Суперлиги. Ехезкель забил в матче чемпионата, а потом показал повязку с надписью «100 дней. 7.10» и звездой Давида.

«Я не пытался никого провоцировать. Я не совершал провокаций. Я не военный человек. В результате Газа также находится в плену. Здесь находятся израильские солдаты. Я считаю, что 100-дневный период должен подойти к концу. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я и показал надпись на запястье. Я никогда не был ни с кем немилостив с тех пор, как приехал сюда. Я хотел сказать, что нужно прекратить войну», — приводит слова Сагива A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее турецкий футбольный клуб «Антальяспор» принял решение отстранить израильского футболиста команды Сагива Ехезкеля.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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