Сенегал разгромил Гамбию в матче 1-го тура Кубка Африки, Мане отдал голевую передачу

Сегодня, 15 января, прошёл матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы C встречались сборные Сенегала и Гамбии. Команды играли на стадионе «Стад Шарль Конан Банни». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч в прямом эфире показывал Okko. Сенегал одержал разгромную победу над Гамбией со счётом 3:0.

В самом начале матча, на четвёртой минуте, Пап Гейе с передачи Садио Мане открыл счёт в матче и вывел Сенегал вперёд в данной встрече. Под конец первой половины, на 45+8-й минуте игрок Гамбии Эбу Адамс получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Ламин Камара с передачи Исмаила Сарра удвоил преимущество хозяев. В самой концовке встречи, на 86-й минуте, Ламин Камара сделал счёт разгромным, оформив дубль. Гол Камары так и остался последним в данной встрече, Сенегал разгромил Гамбию со счётом 3:0.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.