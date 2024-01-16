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ЦСКА предложил € 5 млн за бразильского защитника Риччели — Record

ЦСКА предложил € 5 млн за бразильского защитника Риччели — Record
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Московский ПФК ЦСКА близок к подписанию бразильского защитника «Фаламикана» Риччели. Армейский клуб уже сделал по нему предложение в размере € 5 млн, информирует издание Record.

Согласно сведениям источника, сделка ЦСКА и «Фаламикана» по Риччели близка к своему завершению.

Отметим, что Риччели выступает на позиции центрального защитника, его рост — 1,87 метра. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в € 3 млн. В сезоне-2023/2024 он успел провести 13 матчей за португальский «Фаламикан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До переезда в Португалию Риччели выступал только в чемпионате Бразилии за клубы «Ресенде» и «Мирассоль».

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