ЦСКА предложил € 5 млн за бразильского защитника Риччели — Record

Московский ПФК ЦСКА близок к подписанию бразильского защитника «Фаламикана» Риччели. Армейский клуб уже сделал по нему предложение в размере € 5 млн, информирует издание Record.

Согласно сведениям источника, сделка ЦСКА и «Фаламикана» по Риччели близка к своему завершению.

Отметим, что Риччели выступает на позиции центрального защитника, его рост — 1,87 метра. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в € 3 млн. В сезоне-2023/2024 он успел провести 13 матчей за португальский «Фаламикан» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До переезда в Португалию Риччели выступал только в чемпионате Бразилии за клубы «Ресенде» и «Мирассоль».