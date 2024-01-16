ЦСКА и «Балтика» интересуются защитником «Эштрелы» Гаспаром – Abola

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» интересуются центральным защитником португальской «Эштрелы» Киалондой Гаспаром, сообщает Abola.

По информации источника, ЦСКА уточнял у «Эштрелы» по поводу футболиста команды, а также португальский клуб получил официальное предложение от балтийцев. Кроме российских команд, Гаспаром интересуются «Порту» и французский «Лилль».

26-летний защитник является воспитанником «Саграды», откуда летом 2022 года перебрался в «Эштрелу», которая сейчас выступает во втором силе дивизионе Португалии. Гаспар в нынешнем сезоне сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом.

Кроме того, Киалонда является капитаном португальской команды и сейчас был вызван в сборную Анголы на Кубок африканских наций. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.