Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Балтика» интересуются защитником «Эштрелы» Гаспаром – Abola

ЦСКА и «Балтика» интересуются защитником «Эштрелы» Гаспаром – Abola
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» интересуются центральным защитником португальской «Эштрелы» Киалондой Гаспаром, сообщает Abola.

По информации источника, ЦСКА уточнял у «Эштрелы» по поводу футболиста команды, а также португальский клуб получил официальное предложение от балтийцев. Кроме российских команд, Гаспаром интересуются «Порту» и французский «Лилль».

26-летний защитник является воспитанником «Саграды», откуда летом 2022 года перебрался в «Эштрелу», которая сейчас выступает во втором силе дивизионе Португалии. Гаспар в нынешнем сезоне сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом.

Кроме того, Киалонда является капитаном португальской команды и сейчас был вызван в сборную Анголы на Кубок африканских наций. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.

Материалы по теме
ЦСКА предложил € 5 млн за бразильского защитника Риччели — Record
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android