Лидер атак берлинского «Униона» станет одноклубником Захаряна

«Реал Сосьедад» близок к подписанию нападающего берлинского «Униона» Шеральдо Бекера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Сделка будет представлять из себя полноценный трансфер на постоянной основе. «Реал Сосьедаду» осталось согласовать с 28-летним форвардом личные условия контракта.

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Бекер выступает за «Унион» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провёл за берлинцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.